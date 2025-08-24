السيادة التقنية في أوروبا بين التحديات والطموحات الألماني

أكدت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات، كلاوديا بلاتنر، أن بلادها تمضي في مسار واضح لتعزيز الحماية من المخاطر الرقمية ، مشيرة إلى أن التعامل مع منتجات مُصنَّعة خارج القارة يشكّل أبرز العقبات التي يجري العمل على تجاوزها عبر خطط واستراتيجيات متوازنة.

وأوضحت بلاتنر في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن دور المكتب لا يقتصر على تقديم التحذيرات أو التوعية بالمخاطر، بل يشمل أيضًا وضع آليات حماية عملية تضمن استخدامًا آمنًا للأنظمة الحديثة. وأشارت إلى أن بعض الأجهزة المستوردة قد تمنح الشركات المصنعة صلاحيات للوصول إلى بيانات حساسة تخص المستخدمين، بداية من الهواتف الذكية وصولًا إلى الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت.

استراتيجية ألمانية لتعزيز أمن المعلومات

كشفت بلاتنر أن المكتب الاتحادي يتبنى استراتيجية ثنائية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال التكنولوجي، وتقوم على ركيزتين أساسيتين:

دعم السوق المحلية والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

تطوير آليات لدمج أو تكييف المنتجات المستوردة بحيث تتوافق مع معايير الأمان الأوروبية.

وأكدت أن “زيادة المنتجات الموثوقة في الأسواق تعني مستقبلًا أكثر أمانًا للمستخدمين وتقلل من احتمالات الاعتماد على الخارج”.

التحديات في القارة العجوز أمام النفوذ الخارجي

تواجه القارة تحديًا متزايدًا يتمثل في اعتماد قطاعات واسعة على منتجات وخدمات أدوات ذكية مصدرها شركات من الولايات المتحدة والصين. ويرى خبراء أن هذا الاعتماد يُعرّض البيانات الحساسة لاحتمالات النفوذ أو التجسس، الأمر الذي يجعل تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال ضرورة استراتيجية.

في السنوات الأخيرة، ظهرت قضايا عدة أثارت قلق الاتحاد، حيث كانت بعض الشركات العالمية، مثل هواوي في مجال شبكات الجيل الخامس (5G) وتيك توك فيما يتعلق ببيانات المستخدمين، محور نقاشات واسعة داخل دول الغرب .

تعاون إقليمي ودولي

أشارت بلاتنر إلى أن المكتب الألماني يتعاون بشكل وثيق مع شركات محلية وعالمية، إضافة إلى مجتمعات المصادر المفتوحة، بهدف توفير حلول رقمية آمنة تدعم استقلالية القرار الأوروبي. كما شددت على أن هذا التعاون يُعد ركيزة أساسية لتحقيق بيئة متوازنة لا تعتمد بشكل كامل على الخارج.

ويولي الاتحاد اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف، إذ أطلق عدة مبادرات لتعزيز الأمن السيبراني، مثل “قانون البيانات الصادر عن بروكسل” و”مركز الأمن السيبراني الأوروبي”، وهي خطوات تهدف لتمكين الدول الأعضاء من حماية بنيتها التحتية المعلوماتية وضمان بقاء القرارات المتخصصة الكبرى داخل القارة.

طموحات دولية نحو ريادة عالمية

تسعى الدولة لأن تكون في مقدمة دول القارة التي تقود مسار تحقيق الاستقلال التكنولوجي. وترى برلين أن تعزيز الحماية المعلوماتية ليس مجرد مسألة فنية ، بل يرتبط بشكل مباشر بأمنها القومي وحماية اقتصادها من التبعية التكنولوجية.

وتدرك الحكومة الألمانية أن الوصول إلى هذه المكانة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وزيادة الدعم للأبحاث الجامعية والمشروعات المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، بما يتيح خلق بدائل وطنية تنافس المنتجات العالمية.

نحو مستقبل تكنولوجي آمن

يؤكد الخبراء أن تحقيق الاستقلال المعلوماتي لم يعد رفاهية، بل أصبح مطلبًا أساسيًا لضمان أمن البيانات وحماية خصوصية المواطنين. وبينما تواصل ألمانيا الدفع بهذا الملف على أجندة الاتحاد الأوروبي، يبقى النجاح مرهونًا بقدرة الدول الأعضاء على تنسيق جهودها وتوحيد استراتيجياتها لمواجهة التحديات التكنولوجية العالمية.