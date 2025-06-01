السلطة الفلسطينية والجامعة العربية تدينان قرار إسرائيل منع زيارة الوفد العربي إلى رام الله

أعربت القيادة الفلسطينية والوفد الوزاري العربي عن استنكارهم الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع زيارة رسمية رفيعة المستوى كانت مقررة اليوم الأحد إلى مدينة رام الله، واعتبر الجانبان أن القرار يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وفي بيان رسمي وصفت القيادة الفلسطينية هذا المنع بأنه جزء من “سياسة ممنهجة” تتبعها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى “إضعاف السلطة الفلسطينية ومحاصرة جهود دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وماليًا”، وأضافت أن الخطوة الإسرائيلية تستهدف “المساعي الرامية إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني” وتأتي في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.

#عاجل| حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق#تضامنا_مع_فلسطين#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/joSJy7xcDL — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 31, 2025

كما أعرب الوفد الوزاري العربي الذي كان يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والبحرين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن “استنكاره الشديد” لما وصفه بغطرسة الحكومة الإسرائيلية، وأكد البيان العربي أن هذا القرار يمثل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس رغبة واضحة في تقويض فرص السلام ومنع أي تحرك عربي لدعم الفلسطينيين.

وكان من المقرر أن يلتقي الوفد العربي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء في رام الله، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها بهذا المستوى منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وتهدف الزيارة إلى تقديم دعم سياسي ومالي للسلطة الفلسطينية، وتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك حول إقامة الدولة الفلسطينية، بين 17 و20 يونيو الجاري بمبادرة فرنسية سعودية مشتركة.

وكانت إسرائيل قد رفضت الزيارة، ووصفتها بأنها “اجتماع استفزازي” يهدف حسب ادعائها إلى “الترويج لدولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل”، وبررت قرارها بالقول إن الزيارة تشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، خاصة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة وتزايد الاحتجاجات في الضفة الغربية.

وعلى إثر هذا القرار، أعلنت اللجنة الوزارية العربية تأجيل الزيارة، مع التأكيد على استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وأعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية المكلفة بمتابعة تطورات الحرب في غزة.