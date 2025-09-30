أخبار عالمية

السلطات المغربية تعتقل عشرات الشباب من مجموعة «جيل زد 2012» لدعوتها إلى التظاهر للمطالبة بتعليم جيد

أحمد مراد

عمدت السلطات المغربية إلى اعتقال عشرات الشباب في مدن عديدة بالمغرب تدعو إلى تظاهرات جديدة تدعو إلى إصلاح منظومة التعليم والخدمات الصحية العمومية، وينتمي هؤلاء الشباب إلى مجموعة «جيل زد».

وبدأت هذه الاحتجاجات من منصات التواصل الاجتماعي، وتجمع الشبان من أجل التعبير عن الإحباطات التي يعانون منها في الآونة الأخيرة، ورفعوا شعارات مثل “الصحة والتعليم قبل كأس العالم”، وهو الأمر الذي يعكس عمق المعاناة التي يواجهونها في الحياة اليومية.

ومؤخرا رصدت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة من المال لصرفها على المنشآت الرياضية استعدادا لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، وأدى ذلك إلى حدوث الحسرة في صدور هؤلاء الشباب على أوضاعهم ومستقبلهم وحياتهم الأساسية.

ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، حدث التدخل الأمني من أجل تفريق المحتجين، وأدى ذلك إلى اعتقال الكثير منهم وانتشار الغضب أكثر بين صفوف هؤلاء الشباب.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت حركة شبابية أطلقت على نفسها اسم «جيل زد»، وهي حركة شبابية تعبر عن تفكير جديد ورفض للأحوال الراهنة في البلاد وترفض الاستمرار في السياسات التي يرونها غير مناسبة لأوضاعهم الحقيقية، ويعبر هؤلاء الشباب عن حقوقهم المشروعة في التعليم والصحة وتطلعاتهم لمستقبل أفضل.

وتتميز حركة شباب «جيل زد» في المغرب بالابتكار والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي، لكن ذهب الكثير من أرباب السياسة في المغرب إلى أن مشروعية الاحتجاج لا تعطي أبدا الحق في خرق القانون والنظام العام.

لكن الملفت للانتباه كما ذكر الخبراء المغاربة، هو أن “جيل Z” هو حركة انطلقت أصلا من موقع وتطبيق “ديسكورد” الذي تم تصميمه خصيصا لهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية، وهي منصة لا تطرق إطلاق عن هذا الاتجاه.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


