أخبار عالمية

السلطات الفرنسية تغلق متحف اللوفر بسبب مخاوف أمنية

ياسر حسن

أُغلقت السلطات الفرنسية متحف اللوفر المشهور في باريس “لأسباب أمنية”، بعدما كانت فرنسا قد أعلنت حالة تأهب قصوى بعد عملية الطعن التي وقعت في بلدة أراس شمال شرق البلاد، ما تسبب في وفاة معلم وإصابة آخرين، وقد تم اعتقال المشتبه به في العملية.

وقالت متحدثة باسم متحف اللوفر لوكالة فرانس برس، أن متحف اللوفر تلقى رسالة مكتوبة تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره، وذلك بعد إعلان الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي،لذا تقرر إخلاؤُه وإغلاقه هذا اليوم، ريثما نقوم بإجراء التحقيقات اللازمة.

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ياسر حسن

موظف عمومي وكاتب بموقع نجوم مصرية، هوايتي المطالعة والتدوين بالإضافة إلى أني أعشق عالم السيارات ما دفعني إلى دراسة هذا المجال والحصول على دبلوم في ميكانيك السيارات سنة 2011، أهدف إلى الإرتقاء بالمحتوى العربي.

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