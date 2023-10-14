السلطات الفرنسية تغلق متحف اللوفر بسبب مخاوف أمنية

أُغلقت السلطات الفرنسية متحف اللوفر المشهور في باريس “لأسباب أمنية”، بعدما كانت فرنسا قد أعلنت حالة تأهب قصوى بعد عملية الطعن التي وقعت في بلدة أراس شمال شرق البلاد، ما تسبب في وفاة معلم وإصابة آخرين، وقد تم اعتقال المشتبه به في العملية.

وقالت متحدثة باسم متحف اللوفر لوكالة فرانس برس، أن متحف اللوفر تلقى رسالة مكتوبة تفيد بوجود خطر على المتحف وزواره، وذلك بعد إعلان الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي،لذا تقرر إخلاؤُه وإغلاقه هذا اليوم، ريثما نقوم بإجراء التحقيقات اللازمة.