السلالة الجديدة من فيروس كورونا تضرب بريطانيا corona 2020
مع بدء عملية استخدام اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا ، جاءت السلالة الجديدة لتثير الخوف في نفوس العالم أجمع حيث ظهرت أولا في المملكة المتحدة.
الأمر الذي أثار قلق علماء الأوبئة، وجعل العديد من الدول تعلق الرحلات الجوية القادمة من الأراضي البريطانية، أمس الأحد، هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن الوباء أصبح خارج السيطرة.
يقول البروفيسور بيتر أوبنشو المتخصص في جهاز المناعة في إمبريال كوليدج لندن إن هذه السلالة الجديدة مقلقة كما أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة قد تصل إلي 70 في المئة”
وأشار البروفيسور في جامعة ليفربول جوليان هيسكوكس إلى أن فيروسات كورونا تتحوّر طوال الوقت وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة منها ولكن يجب معرفة خصائص و تأثير هذه السلالة علي الصحة العامة.
وأشار المستشار العلمي للحكومة البريطانية باتريك فالانس السبت إلى أن هذه السلالة الجديدة ذات طبيعية انتشار عالي و صارت هي الشكل “السائد” من الفيروس بداية من شهر ديسمبر ويرجع ظهور أول حالات الإصابة بهذه السلالة في منتصف شهر سبتمبر في لندن او كينت علي حد قوله.
وتحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى “إن501واي” في بروتين “شويكة” فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.
ووفقا للدكتور جوليان تانغ من جامعة ليستر “كانت هذه السلالة تنتشر بشكل متقطع خلال العام الحالي خارج المملكة المتحدة، في أستراليا بين شهري يونيو ويوليو، وفي الولايات المتحدة في يوليو وفي البرازيل في أبريل”.