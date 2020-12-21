مع بدء عملية استخدام اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا ، جاءت السلالة الجديدة لتثير الخوف في نفوس العالم أجمع حيث ظهرت أولا في المملكة المتحدة.

الأمر الذي أثار قلق علماء الأوبئة، وجعل العديد من الدول تعلق الرحلات الجوية القادمة من الأراضي البريطانية، أمس الأحد، هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن الوباء أصبح خارج السيطرة.

يقول البروفيسور بيتر أوبنشو المتخصص في جهاز المناعة في إمبريال كوليدج لندن إن هذه السلالة الجديدة مقلقة كما أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة قد تصل إلي 70 في المئة”

وأشار البروفيسور في جامعة ليفربول جوليان هيسكوكس إلى أن فيروسات كورونا تتحوّر طوال الوقت وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة منها ولكن يجب معرفة خصائص و تأثير هذه السلالة علي الصحة العامة.