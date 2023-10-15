السفارة الأميركية تقرر إجلاء رعاياها في إسرائيل إلى قبرص في ظل التصعيد مع حماس

أكدت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها ستقوم بإجلاء رعاياها وعائلاتهم من إسرائيل إلى قبرص عبر البحر في اليوم الاثنين نظرًا للتصاعد الحاد في التوتر بين إسرائيل وحركة حماس.

السفارة الأميركية تقرر إجلاء رعاياها في إسرائيل إلى قبرص في ظل التصعيد مع حماس

وجاء في تنبيه أمني صادر عن السفارة أن الوضع الأمني الحالي والاستعدادات التي تقوم بها إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة دفعت السفارة إلى اتخاذ قرار إجلاء المواطنين الأميركيين وعائلاتهم الذين يحملون جوازات سفر صالحة من مدينة حيفا إلى مدينة ليماسول في قبرص.

وتعيش في إسرائيل عشرات الآلاف من حملة الجوازات الأميركية وتم تأكيد مقتل 29 منهم في الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وما زال هناك 15 شخصًا في عداد المفقودين، ويعتقد أن حركة حماس تحتجزهم.

ولم تكشف الولايات المتحدة عن عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم عبر البحر، مشيرة إلى أن عملية الصعود على متن السفينة ستتم وفقًا لترتيب الوصول اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا في اليوم المحدد.

وسيُطلب من كل مسافر توقيع وثيقة يتعهد فيها بتحمل تكاليف الرحلة، وسيسمح له بحمل حقيبة سفر واحدة.

وسيتم تنظيم رحلات جوية مستأجرة من قبرص لتسهيل استمرارية العملية بعد الوصول إلى الجزيرة.