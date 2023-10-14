السعودية ونيجيريا.. بداية مانشيني مع الأخضر تبعث القلق في نفوس السعوديين

تنتاب الجماهير السعودية حالة من القلق بعد البداية الغير موفقة للمدرب الإيطالي روبرت مانشيني مع الأخضر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد معه لتحقيق حلم السعوديين بالتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية والوصول لكأس العالم 2026 ومحاولة تحقيق المنافسة مع المنتخبات القوية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تعاقده مع مانشيني خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والذي طالب بفسخ تعاقده من أجل تولي قيادة المنتخب الفرنسي النسائي في بطولة كأس العالم الماضية.

وقدم المنتخب السعودي مستويات مميزة تحت قيادة رينارد، حيث كانت الجماهير السعودية ترغب في استمراره بعد الظهور بشكل قوي في كأس العالم النسخة الماضية بقطر 2022، على الرغم من الخروج من دور المجموعات.

القلق يضرب السعوديين من بداية مانشيني السيئة مع الأخضر

تشهد بداية ولاية روبرت مانشيني الأولى مع المنتخب السعودي تقديم مستويات ليست بالجيدة، فقد خسر من كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد واحد في المباراة الودية التي أقيمت بمعسكر الأخضر بإنجلترا، والتي شهدها ملعب جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد.

بينما تعرض للهزيمة الثانية من منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المباراة الودية الثانية، فيما تعادل مع نيجيريا 2/2، مساء أمس الجمعة.

وترغب الجماهير السعودية في تدارك مانشيني الأخطاء التي يقع فيها لاعبوه قبل خوض مواجهات رسمية، حتى لا يتعرض الأخضر للخسارة في أمم آسيا أو تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مباراة السعودية ونيجيريا

شهدت مباراة السعودية ونيجيريا تقدم الأخضر عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة 60، فيما تعادل اللاعب السعودي عبد الإله العمري للأخضر بالخطأ في مرماه، وعاد المنتخب ليتقدم في النتيجة من خلال كيليتشي إيهيناتشو، في الدقيقة 81.

وظل لاعبي الأخضر يبحثون عن إدراك هدف التعادل، لينجح لاعب الوسط محمد كانو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.