السجن المؤبد لمنفذة تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد للسيدة السورية أحلام البشير، وذلك بعد إدانتها في قضية تفجير شارع “الاستقلال” الشهير في إسطنبول في عام 2022، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقد صدرت سبعة أحكام بالسجن المؤبد على أحلام بتهمة “القتل العمد جراء التفجير” و”الإخلال بالإضرار بوحدة الدولة”، وقد اتهمتها الشرطة بزرع القنبلة في الشارع الشهير وسط إسطنبول.

وتعد الأحكام بالسجن المؤبد المشدد أشد العقوبات المتاحة في تركيا بعد إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2002، حيث لا تتيح أي فرصة للإفراج المشروط.

وقد شملت القضية أيضًا أكثر من 30 متهمًا آخر، وتم الإفراج عن أربعة منهم، في حين أمرت المحكمة بمحاكمة عشرة متهمين بشكل منفصل لعدم العثور عليهم.

وقد صدرت أحكام بالسجن بحق عشرين متهمًا بفترات تتراوح بين أربع سنوات والسجن المؤبد، ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام مشددة بالسجن المؤبد بحق ستة أشخاص بتهمة “تقويض وحدة الدولة وسلامتها” و”القتل العمد”.

وقد تم اعتقال السيدة البشير بعدما غادرت موقع الانفجار في سيارة أجرة، واعترفت بصلتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

أثناء القبض على أحلام البشير



وقد اتهمت تركيا المسلحين الأكراد بالمسؤولية عن الانفجار، في حين نفى حزب العمال الكردستاني ضلوعه في الهجوم، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه.

وقد تم وضع قنبلة في حقيبة وانفجارها في شارع “الاستقلال” السياحي بالقرب من ميدان تقسيم في إسطنبول يوم 13 نوفمبر من العام الماضي، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 100 شخص في الشارع المزدحم بالمتسوقين والسياح.