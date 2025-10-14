الرحلة التجريبية الحادية عشرة لـ«ستارشيب» تمهد للجيل الثالث من الصواريخ الفضائية

فجر يوم الثلاثاء الرابع عشر من أكتوبر، انطلقت أقوى وأكبر المركبات التي صنعها الإنسان في رحلتها التجريبية الحادية عشرة، لتُغلق فصلًا وتفتح آخر جديدًا في مسيرة استعمار الفضاء، أقلعت مركبة “ستارشيب” التابعة لشركة “سبيس إكس” في رحلتها التجريبية الأخيرة من نسختها الحالية، والتي أتمت مهمتها. تُعد هذه المركبة واحدة من أقوى المركبات، والتي تمهد الطريق لرحلات استيطان الإنسان على القمر والكواكب المجاورة.

سبيس إكس والتغيير الحقيقي

برز اسم شركة سبيس إكس في السنوات الأخيرة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة التي غيّرت مفهوم الصواريخ الفضائية، إذ كانت وكالات الفضاء في السابق تُنفق مبالغ طائلة على بناء الصواريخ، لأن الصاروخ الواحد كان يُستخدم مرة واحدة فقط، فبعد إطلاقه لنقل شحنة من الأقمار الصناعية أو رواد الفضاء، كان يسقط في المحيط ويتحطم، مما يفرض بناء صاروخ جديد في كل رحلة. هذه كانت المعضلة الأكبر في عالم النقل الفضائي، إلى أن قدّمت سبيس إكس حلاً عبقريًا قبل عدة سنوات، وهو إعادة استخدام الصواريخ.

استخدمت الشركة معززًا يُدعى “فالكون 9”، وهو صاروخ بديع التصميم يحتوي على عشرة محركات من نوع ميرلن. يشكّل هذا المعزز الجزء السفلي من الصاروخ، وهو أول ما يُشتعل حاملاً المرحلة الثانية التي تضم الحمولة الفضائية.

بعد أن تُكمل محركات “فالكون 9” مهمتها وترسل الحمولة إلى مدار حول الأرض، ينفصل المعزز ليعود إلى الأرض، لكن بدلًا من سقوطه في المحيط، طوّرت الشركة تقنية متقدمة تُمكّنه من الهبوط بسلام على منصة الإطلاق مرة أخرى. وهكذا يمكن إعادة استخدامه في رحلات جديدة، وهو ما أحدث ثورة حقيقية في عالم النقل الفضائي.

مركبة النجوم

في لقاء صحفي سابق، صرّح المدير التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، مازحًا بأن هدف الشركة هو “مساعدة الجنس البشري على افتتاح متاجر على كوكب المريخ”، ولم تكن هذه مجرد دعابة، بل تعبيرًا مبسطًا عن رؤيته الأساسية، فالشركة تسعى فعلًا إلى تمهيد الطريق أمام البشرية لاستيطان الكواكب الأخرى، ومن هنا جاءت سلسلة ابتكاراتها المتواصلة، ومن أبرزها مركبة النجوم (ستارشيب) — مركبة عملاقة مزودة بمعزز سوبر هيڤي الذي يحتوي على 33 محركًا من نوع رابتور، والمركبة كاملة تحتوي على 39 محركًا. أما المرحلة الثانية فتتضمن المركبة نفسها، ليصل الارتفاع الكلي لهذا الصرح الهندسي إلى 123 مترًا.

لم تتخلَّ الشركة عن هدفها الجوهري المتمثل في إعادة استخدام الصواريخ. وخلال 11 اختبارًا، سجّلت الشركة ثلاث محاولات تجريبية هدفت إلى التقاط المعزز في الهواء بواسطة أذرع ميكانيكية من منصة الإطلاق، إلا أن هذه التقنية ما زالت قيد التطوير.

إلا أن الاختبارات الأخيرة لم تسمح بتكرار ذلك، فاختارت الشركة أن يهبط المعزز هبوطًا ناعمًا في المحيط، حيث تتولى سفنها المتخصصة التقاطه وإعادته للاستخدام، وهو ما حدث بالفعل في الرحلة الحادية عشرة، فقد انطلق الصاروخ حاملاً مركبة النجوم، وأوصلها إلى ارتفاع عالي، ثم انفصل عنها ليعود إلى خليج المكسيك.

أما المركبة نفسها فواصلت صعودها إلى ارتفاع 192 كيلومترًا فوق سطح البحر، حيث أطلقت ثمانية أقمار صناعية تجريبية، قبل أن تعود إلى الأرض وتهبط كما كان مخطط لها في المحيط الهندي، تجدر الإشارة إلى أن هذه هي النسخة الثانية من الصاروخ، وكانت آخر رحلة تجريبية لها، لتبدأ بعدها النسخة الثالثة المحسّنة التي ستزيد من قدرة ومناورات المركبة، خطوات متسارعة ومُحكمة تُقرّب البشرية من الحلم الأكبر: استيطان الكواكب الأخرى.