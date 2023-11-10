قال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية يوم الجمعة إن الرئيس بولا تينوبو قد طمأن المستثمرين السعوديين المحتملين إلى أن استثماراتهم في أكبر اقتصاد في إفريقيا آمنة وذلك كجزء من جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد أوضح المتحدث أجوري نجيلالي في بيان أن تينوبو الذي أدلى بتصريحاته خلال مشاركته في القمة السعودية الإفريقية في الرياض قد قدم تأكيدًا للمستثمرين بشأن إمكانية الحصول على إحدى أعلى عوائد الاستثمار في العالم.

وقد ناشد تينوبو التعاون في مكافحة التطرف بما في ذلك التصدي لجماعة بوكو حرام وغيرها من التحديات الأمنية في نيجيريا والتي تعد الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا.

الرئيس النيجيري يؤكد على آمان الاستثمارات السعودية ويدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

وقد صرح تينوبو قائلاً: (تتمتع نيجيريا والسعودية دائمًا بعلاقة خاصة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وخلال الستة عقود الماضية شهد تعاوننا التنوع في مجالات عدة ذات اهتمام مشترك).

وتم التوقيع أمس الخميس على مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في صناعة النفط والغاز، وهو ما من شأنه تعزيز المزيد من الروابط الاقتصادية بينهما.

وتسعى نيجيريا جاهدة لتعزيز الاستثمارات بهدف إحياء اقتصاد يعاني من التضخم المرتفع ونقص في العملات الأجنبية وتحديات واسعة تتعلق بالأمن وسرقة النفط الخام.

وقد أشار تينوبو إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات جريئة منذ عقود حيث تم إلغاء دعم الوقود وتوحيد أسعار الصرف في البلاد كجزء من إجراءات تستهدف تحسين سلاسة ممارسة الأعمال.