الرئيس السيسي: أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته| ويشدد على 6 أمور

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا هامًا لمجلس الأمن القومي المصري، من أجل متابعة واستعراض وبحث أحداث التطورات التي تحيط بالبلاد، خاصةً فيما يخص تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة الأخير، وصدر عن الاجتماع عدد من النقاط المهمة.

اجتماع الرئيس السيسي لجنة الأمن القومي مصدر الصورة: النهار العربي

أمن مصر القومي خط أحمر

وعن النقاط والنتائج التي صدرت من الاجتماع، فقد أكد السيسي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وطالب بضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة.

و6 أمور هامة

مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لإيصال المساعدات المطلوبة. لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين. رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية. استئناف عملية حقيقية للسلام.

كما تم توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.