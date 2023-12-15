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الرئيس الروسي يقدم اعتذار نادر بسبب ارتفاع سعر البيض

أحمد مراد

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذار نادر إلى سيدة متقاعدة قدمت له شكوى بسبب ارتفاع سعر البيض أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة التي عقدها بوتين مع الإعلام الروسي، وبعض أفراد الشعب.

بوتين يعتذر لارتفاع سعر البيض

بوتين- المصدر: إكس

وظهرت السيدة المتقاعدة إيرينا أكوبوفا، وهي تخاطب الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو، وكانت على طاولة مطبخها، تشكو من ارتفاع سعر البيض بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع سعر صدور الدجاج وأجنحتها.

ووجهت أكوبوفا خطابها إلى بوتين قائلة “يا فلاديميروفيتش، تحلى بالرفق بالمتقاعدين، لا نتحصل على الملايين في معاشاتنا، قم بحل هذه المشكلة، لا يوجد لدينا أحد نطلب منه”، وتابعت السيدة إيرينا حديثها قائلة “أنا ممتنة لك، وأعتمد عليك في المساعدة”.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن نيتها في إعفاء 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام القادم لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت بنحو أكثر من 40%.

وكان رد الرئيس الروسي لينا، حيث قال “أعتذر عن هذا، وهذا فشل في الحكومة، وعد مني بأن هذا سيتم تصحيحه في الوقت القريب”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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