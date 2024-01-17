الرئيس الروسي يحذر من ضربة قاضية للدولة الأوكرانية في حالة استمرار الحرب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته يوم الثلاثاء بأن الدولة الأوكرانية قد تتعرض لضربة قاضية في حال استمرار النزاع الحالي.

وقد أشار بوتين إلى أن المبادرة على الجبهة بشكل كامل باتت بيد القوات الروسية، مؤكداً بذلك السيطرة الروسية الكاملة على الموقف العسكري.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقد أوضح بوتين خلال اجتماع تلفزيوني بأن هجوم أوكرانيا المضاد لم يفشل فقط، بل أدى إلى تحوّل المبادرة بشكل حصري لصالح القوات المسلحة الروسية.

وقد حذر الرئيس الروسي من أن مستقبل الدولة الأوكرانية قد يكون في خطر جدّي وضربة قاضية إذا استمر الوضع الحالي.

وأكد بوتين أن روسيا لن تتخلى عن المكاسب العسكرية التي حققتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه من المستحيل تبديد هذه المكاسب.

وأشار أيضاً إلى أن الأفكار التي تطرحها أوكرانيا تعتبر عراقيل لعملية السلام، وهذا يأتي في إطار مناقشة إمكانية إجراء محادثات سلام.