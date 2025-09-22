القيصر : لا نرغب في التصعيد.. لكننا مستعدون للرد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تسعى إلى إشعال فتيل سباق تسلح جديد أو زيادة حدة التوتر الدولي.

الا انه اكد في الوقت ذاته امتلاك بلاده منظومة ردع وطنية موثوقة وفعالة.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي شدد بوتين على أن روسيا قادرة على مواجهة أي تهديدات سواء كانت حالية أو مستقبلية، موضحاً أن الرد الروسي لن يكون بالكلمات فقط، بل عبر الوسائل العسكرية والتقنية المتاحة، وهو ما لا يجب أن يساور أحداً الشك بشأنه.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تصرفات الغرب التي وصفها بـ”الهدامة” تهدف إلى تقويض التوازن الاستراتيجي العالمي، ومحاولة تحقيق تفوق مطلق في هذا المجال، الأمر الذي يفاقم الأزمات ويزيد من المخاطر الدولية.

وأضاف بوتين أن العديد من التحديات التي تراكمت في المجال الاستراتيجي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، تعود في الأساس إلى السياسات الغربية “المزعزعة للاستقرار”، والبرامج العسكرية التي تستهدف الإخلال بمبدأ التكافؤ الدولي.