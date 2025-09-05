أخبار عالمية

بوتين يحذر : أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدف للجيش الروسي

أحمد المدبولي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، من أن أي انتشار لقوات غربية على الأراضي الأوكرانية سيُعتبر هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

 

كما جدد رفض بلاده القاطع لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

وجاءت تصريحات بوتين عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق 26 دولة على تقديم ضمانات أمنية لكييف بعد الحرب، تشمل وجود قوات دولية في البر والبحر والجو.

 

وأوضح ماكرون أن الهدف من هذه الضمانات ليس الدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا، بل ردعها عن مهاجمة أوكرانيا مستقبلاً.

 

وقال بوتين خلال مشاركته في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، إن موسكو ستتعامل مع أي قوات أجنبية في أوكرانيا بوصفها “أهدافاً مشروعة”.

 

وأشار إلى أن روسيا تبقى منفتحة على الحوار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع ضمان أمن وفده بالكامل في حال عقد لقاء مباشر في موسكو.

 

لكن الرئيس الروسي استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، بسبب ما وصفه بـ”الصعوبات القانونية والتقنية”، مؤكداً أن القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا لا يمكن فصلها عن أمن روسيا نفسه، وأن أي اتفاقات سلام مستقبلية ستلتزم بها موسكو بالكامل عند التوصل إليها.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


