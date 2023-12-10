الرئيس التركي ينتقد مجلس الأمن الدولي ويصفه بمجلس حماية إسرائيل

في تصريحاته الأخيرة فقد ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمجلس الأمن الدولي معتبرًا أنه أصبح مجلس حماية إسرائيل.

وقد جاءت تصريحاته ردًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

الرئيس التركي خلال كلمته في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وفي الذكرى الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أعرب أردوغان عن استيائه قائلاً: (منذ 7 أكتوبر أصبح مجلس الأمن مجلس حماية إسرائيل والدفاع عنها).

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة حظي بتأييد 13 دولة عضو في المجلس بينما رفضته الولايات المتحدة وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

وقد عبّر أردوغان عن استغرابه حيال هذا الوضع، قائلاً: (هل هذه عدالة؟)، وأضاف قائلاً: (العالم أكبر من خمس دول) مشيرًا إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقد استمرت انتقادات أردوغان للولايات المتحدة حيث قال: (عالمٌ آخر ممكن ولكن من دون أميركا، الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بأموالها ومعداتها العسكرية، يا أميركا كم ستدفعين مقابل ذلك؟).

وقد أكد أردوغان بأن حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات يومية في غزة، وقد أعربت وزارة الخارجية التركية عن خيبة أملها الكاملة تجاه استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: (عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أميركا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة).

ويذكر أنه تم تقديم مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بعد أكثر من شهرين من بدء الحرب في غزة التي نشبت بعد هجوم مفاجئ من قبل حركة حماس في 7 أكتوبر وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن نحو 70% من الشهداء من النساء والأطفال.

وقد عقد أردوغان اجتماعًا مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في واشنطن، والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقد أكدت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماع (شهد تأكيدًا لخيبة الأمل الكاملة).