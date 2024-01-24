الرئيس الإيراني: فلسطين هي التي انتصرت لا إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم من الحرب وأردوغان فلسطين قضيتنا

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بين الرئيس الإيراني والرئيس التركي على هامش زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة بدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن مناقشة الأوضاع في فلسطين والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، نقلاً عن قناة الجزيرة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الرئيس التركي والرئيس أردوغان- المصدر: الجزيرة عبر إكس

وخلال المؤتمر الصحفي صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن فلسطين هي التي انتصرت وليست إسرائيل، بعد أكثر من 100 يوم من الحرب، وأضاف ‏الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن النظام العالمي الحالي غير عادل، فالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات لم تعد أهلاً للمسؤولية ويجب علينا تأسيس نظام عالمي جديد، وتابع أمريكا لطخت يدها بدماء النساء والأطفال بدعم النظام الصهيوني وجرائمه في ‎غزة.

عاجل | الرئيس الإيراني: فلسطين هي التي انتصرت لا إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم من الحرب pic.twitter.com/HWVfZfe7DL — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 24, 2024

وأكد ‏الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال كلمته أن قضية فلسطين هي القضية الإنسانية الكبرى، وأن واشنطن تدعم جرائم الاحتلال، وعن زيارته لتركيا أوضح الرئيس الإيراني أنه هناك علاقات وثيقة مع تركيا ونعمل على تعزيزها، وقّعنا اتفاقيات تعاون مهمة لتطوير علاقاتنا التجارية، ناقشنا ملفات مكافحة الإرهاب والتهريب والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: أمريكا لطخت يدها بدماء النساء والأطفال بدعم النظام الصهيوني وجرائمه في #غزة pic.twitter.com/edaoqZqCN7 — TRT عربي (@TRTArabi) January 24, 2024

وعلى الجانب الآخر أكد ‏الرئيس أردوغان في المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيراني أن هناك تعاون مثمر بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المشتركة وأبرزها القضية الفلسطينية، كما أكد أنه تم توقيع 10 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون بين تركيا وإيران، وأكد الرئيس التركي أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية لبلدَينا، كما تناقشا عن سياسات إسرائيل غير الإنسانية وضرورة العمل لوقف الحرب في فلسطين فوراً.

هذا ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الإيراني كان قد توعد إسرائيل بالرد على هذه الهجمات، والتي اغتيل فيها 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي في سورياً، وأكد إبراهيم رئيسي خلال كلمته أن هذه الحادثة لن تمر دون رد، ومن جانب أخر فقد اتهمت إسرائيل إيران بتمويل أذرعها العسكرية في المنطقة سواء في حزب الله في لبنان أو جماعة الحوثيين في اليمن.