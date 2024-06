أجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع زوجة وابنة أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية الذي توفي الأسبوع الماضي في أحد معسكرات الاعتقال.

وقد وصف بايدن نافالني بأنه كان “رجلاً شجاعًا بشكل مذهل” وقد جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي بزوجة نافالني يوليا وابنته داشا في كاليفورنيا.

الرئيس الأميركي بايدن يلتقي بأسرة نافالني ويعلن عن فرض عقوبات واسعة على روسيا

وقد أعلن بايدن في تصريحاته للصحفيين بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين بعد وفاة نافالني.

وقد أكدت إدارة السجون في روسيا بأن نافالني البالغ من العمر 47 عامًا، فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي أثناء ممارسة الرياضة في مستعمرة بولار وولف العقابية.

وقال بايدن أيضًا أنه سوف يتم الإعلان عن العقوبات ضد بوتين المسؤول عن وفاة نافالني في اليوم التالي.

وقد أضافت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، بأن بعض هذه العقوبات سوف تستهدف المسؤولين عن وفاة نافالني، بينما ستستهدف معظمها “آلة حرب بوتين” وتسد الفجوات في نظام العقوبات الحالي.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في ظل الذكرى الثانية لبدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقد أعرب البيت الأبيض في بيان صدر قبل تصريحات بايدن للصحفيين عن تعازيه القلبية لعائلة نافالني.

كما أشاد بايدن خلال اللقاء في كاليفورنيا بشجاعة نافالني وإرثه في محاربة الفساد وسعيه لتحقيق روسيا حرة وديمقراطية حيث يكون الجميع متساوين أمام القانون.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024