الرئيس الأمريكي: الرئيس السيسي شخص رائع للغاية (فيديو)

قالر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الرئيس السيسي شخص رائع للغاية”، وأثنى عليه وشكر مصر على جهودها في وساطتها لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك أثنا المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب بجانب الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إعلان خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من واشنطن، والذي سلطت الضوء عليه وسائل إعلام عالمية وعربية ومصرية.

وتوجه ترامب واصفا تفاصيل محادثاته مع الدول العربية والأوروبية والإسلامية وإسرائيل لإنهاء الحرب، بأنه يوم تاريخي من أجل السلام، مشيرا إلى أنه يتفاءل بحصوله على “إجابة إيجابية” بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

البيت الأبيض يكشف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

“إذا اتفق الجانبان على الخطة؛ فإن حرب غزة ستنتهي على الفور”.. بهذه الكلمات استهل ترامب خطته لإنهاء حرب غزة، والتي قتل على أثرها آلاف الفلسطينيين والإسرائيليين، ووفقا للبيت الأبيض فإن خطة الرئيس الأمريكي تتضمن ما يلي:

1- غزة ستكون خالية من الإرهاب والتطرف ولا تكون تهديد للجيران.

2- ستتم إعادة تنمية غزة لتكون الراحة لسكانها الذين عانوا كثيرا.

3- إذا وافق الطرفان على هذا المقترح ستنتهي الحرب فورا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لعملية تبادل الأسرى، وأثناء تلك الفترة ستنتهي كل العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال متوقفة حتى تستوفي شروط الانسحاب المرحلي بالكامل.

4- في خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، سيعاد جميع الرهائن أحياء وأموات.

5- بعد الإفراج عن الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجين محكوم بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر، ويشمل ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين، وفي مقابل إعادة رفات كل أسير إسرائيلي، سيتم إعادة 15 رفاتا فلسطينيا.

6- بعد عودة كل الرهائن، سيتم منح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن السلاح عفوا عاما، ومن يرغب منهم أن يغادر غزة، سيتم توفير ممرات آمنة له إلى دول مستقبلة.

7- عند قبول الاتفاق، ستدخل المساعدات فورا إلى غزة، على أن تكون بكميات لا تقل عن ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية.

8- ستدخل المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، ومؤسسات دولية أخرى محايدة، دون تدخل من الطرفين، وسيخضع معبر رفح لذات الآلية التي طبقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

9- غزة سيتم إدارتها مؤقتا عبر لجنة تكنوقراطية فلسطينية غير سياسية، مسؤولة عن الخدمات العامة والبلديات، تضم خبراء فلسطينيين ودوليين، تحت إشراف “مجلس السلام”، هيئة دولية انتقالية يرأسها دونالد ترامب مع قادة آخرين سيعلن عنهم، من بينهم توني بلير، الرئيس البريطاني الأسبق.

10- الرئيس الأمريكي سيطلق خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة من خلال لجنة من الخبراء الذين ساهموا في بناء مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط، مع دراسة كافة المقترحات الاستثمارية الجادة التي يمكن لها توفير فرص عمل وأملا لمستقبل غزة.

11- إنشاء منطقة اقتصادية مع تفضيلات جمركية، وإمكانية دخول ميسر بالتفاوض مع الدول المشاركة في المنطقة.

12- لا إجبار لأحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في العودة سيكون حرا في العودة لاحقا، وسيتم تشجيع السكان على البقاء والمشاركة في بناء غزة جديدة.

13- حماس تلتزم بعدم المشاركة أو لعب أي دور في حكم غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدمر بنيتها العسكرية والهجومية فور هذا الاتفاق، بما في ذلك الأنفاق ومصانع السلاح، وسيتم نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين.

14- الولايات المتحدة ستعمل ع شركاء عرب ودوليين لتشكيل “قوة استقرار دولية” تنشر فورا في غزة لتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة بالتشاور مع مصر والأردن، وستتعاون هذه القوة مع مصر وإسرائيل لتأمين الحدود ومنع دخول السلاح وتسهيل تدفق المساعدات.

15- لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها، وستنسحب قوات إسرائيل المسلحة عقب استقرارقوة الاستقرار الدولية وفقا لجدول زمني متفق عليه مع بقاء محيط أمني محيط حتى يتم ضمان خلو غزة من أي تهديد متجدد.

ماذا لو رفضت حماس؟

16- إذا رفضت حماس الاتفاق أو عطلته، سيتم تنفيذ البنود أعلاه، بما في ذلك المساعدات الموسعة بالمناطق الخالية من الإرهاب التي تنتقل من الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.

17- إنشاء حوار ديني مشترك يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير العقليات والسرديات بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر إبراز فوائد السلام.

18- الدول الإقليمية ستقدم ضمانات لضمان التزام حماس والفصائل بتعهداتها وأن غزة الجديدة لا تشكل خطرا على جيرانها.

19- مع تقدم إعمار غزة، وتنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات بجدية، قد تتوفر شروط طريق موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية ، وهو ما ستعترف به الولايات المتحدة كمطلب مشروع لشعب فلسطين.

20- تأسيس حوار بواسطة الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل التوافق السياسي والتعايش السلمي.