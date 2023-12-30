الرئيس الأرجنتيني يعلن عدم الانضمام لمجموعة بريكس في عام 2024

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن بوينوس ايريس لن تنضم إلى مجموعة (بريكس) في بداية عام 2024، وذلك تنفيذًا بتعهداته الانتخابية كرئيس ليبرالي متطرف.

وقد أشار إلى أن سياسة حكومته الخارجية تختلف عن الحكومة السابقة في العديد من الجوانب، جاء هذا الإعلان وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة يوم الجمعة.

وقد وجه ميلي رسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وباقي أعضاء (بريكس) وهم روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حيث أعلن أن انضمام الأرجنتين كعضو كامل في مجموعة بريكس ابتداءً من يناير 2024 غير مناسب.

وأكد الرئيس الجديد الذي تسلم منصبه في العاشر من ديسمبر أن سياسة حكومته الخارجية تختلف في العديد من الجوانب عن سياسة الحكومة السابقة.

وأعلن ميلي أنه سيتم مراجعة بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة ومن بينها إنشاء هيئة تهتم بمشاركة البلاد في (بريكس).

وتأتي هذه الخطوة في سياق قمة بريكس الأخيرة التي عقدت في أغسطس في جوهانسبرغ حيث تمت دعوة ست دول للانضمام إلى المجموعة بما في ذلك الأرجنتين.

وخلال حملته الانتخابية فقد أعرب ميلي عن رفضه لانضمام بلاده إلى (بريكس) وأعلن دعمه للاتفاقات مع الشيوعيين بدلاً من ذلك، مشددًا على أنهم لا يحترمون أساسيات التجارة الحرة والحرية والديمقراطية.

وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية أن الرسائل الموجهة إلى الدول الأعضاء في (بريكس) تشير إلى أن هناك تغييرًا في السياسة الخارجية تستند إلى تحليلات أعمق مقارنة بالحكومة السابقة.