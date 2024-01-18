الرئيس الأرجنتيني يصف الاشتراكية بتهديد للغرب في منتدى دافوس

في خطاب ألقاه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في منتدى دافوس الذي يجمع النخب السياسية والاقتصادية العالمية، فقد أعرب عن قلقه إزاء تهديد الاشتراكية للغرب، وقد جاء هذا الخطاب خلال أول رحلة خارجية لميلي منذ توليه الرئاسة.

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

وفي كلمته فقد انتقد ميلي مفهوم (العدالة الاجتماعية) و(النسوية الراديكالية) في حين أشاد برواد الأعمال الذين اعتبرهم أبطالًا خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا.

وقد صرح ميلي قائلاً: (أنا هنا اليوم لأنبِّئكم أن الغرب في خطر) مؤكدًا أن الرأسمالية الحرة هي الحل الوحيد لمشكلة الفقر وتحقيق التقدم.

وقد أضاف ميلي بأن الغرب في خطر بسبب تفويض القيادات التي يفترض أنها تدافع عن قيم الغرب، حيث تؤدي رؤيتهم للعالم بالضرورة إلى الاشتراكية وبالتالي الفقر.

وقد انتقد ميلي منتدى دافوس الذي سافر إليه على متن طائرة تجارية كجزء من سياسته التقشفية، معتبرًا بأنه (ملوث بأجندة اشتراكية).

وقد أشار ميلي إلى أن رواد الأعمال الذين وصفهم بأنهم (الأبطال)، لا يجب أن يخشوا (الطبقة السياسية) و(المتسولين الذين يعيشون على حساب الدولة)، مؤكدًا بأن الدولة ليست الحل بل هي المشكلة.

وختم كلمته بتوجيه رسالة إلى قادة الأعمال بقوله: (يجب أن تعلموا أنه ابتداءً من الآن يمكنكم الاعتماد على الأرجنتين كحليف بلا قيود)، وأنهى كلمته بصرخة (تحيا الحرية).

وقد اجتمع ميلي في دافوس مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

ويذكر أن الأرجنتين تدين بمبلغ 44 مليار دولار للصندوق، الذي رحب بقرار ميلي باعتبر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن الاشتراكية تمثل تهديداً للغرب.