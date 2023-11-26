أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي محادثات مهمة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للمرة الأولى حيث تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقد تمت هذه المحادثات بعدما أشار ميلي الذي يتبنى الأفكار الليبرالية المتشددة على منصة إكس إلى أن المحادثة كانت ممتازة وتناولت التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه الأرجنتين.

الرئيس الأرجنتيني يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية

ومن جانبها فقد أشارت غورغييفا عبر نفس المنصة إلى أن هذا الاتصال قدم فرصة لمناقشة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها.

ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني وهو ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية من صعوبات في سداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي عام 2018 بسبب انخفاض غير مسبوق في احتياطيات العملات الأجنبية.

وفي السابق كان التضخم في الأرجنتين يتجاوز نسبة 10 بالمئة ولكنه ارتفع بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 143 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ 32 عامًا، بجانب انخفاض قيمة العملة المحلية البيزو.

وقد حاولت حكومة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز التفاوض بشأن قرض صندوق النقد ولكن الانكماش الذي رافق جائحة كوفيد 19 والجفاف الشديد الذي ضرب البلاد هذا العام ألحقا ضررًا بالاقتصاد الأرجنتيني مما صعَّب تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الصندوق.

وقد أكد ميلي أنه ناقش مع غورغييفا جوانب مختلفة من خطة التكيف المالي والبرنامج النقدي مشيدًا بالتعاون الذي قدمه الصندوق في إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين.

وخلال حملته الانتخابية فقد تعهد اليميني المتطرف ميلي بإجراء إصلاح نقدي جذري بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين كجزء من برنامج يتضمن إغلاق البنك المركزي.

وقد أكدت غورغييفا التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام وتحسين المالية العامة وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3،3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.