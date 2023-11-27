أعلن خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني المنتخب يوم الأحد الماضي عن نية زيارته للولايات المتحدة وفقًا لتقارير (سبوتنيك).

وقد نشر ميلي تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) تؤكد هذا الخبر حيث قال: (نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة).

الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن زيارته للولايات المتحدة ويرغب في اعتناق اليهودية

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام فقد صرح ميلي في وقت سابق أنه يهدف إلى اعتناق اليهودية، وذلك ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.

وقد تمكن خافيير ميلي المرشح عن حزب (تنمية الحرية) من الفوز في انتخابات الرئاسة في الأرجنتين يوم الاثنين الماضي، حيث حصل على دعم 55.69 بالمئة من الناخبين بعد فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وسوف يتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر المقبل حيث سيحل محل الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز وسيستمر في منصبه حتى عام 2027.