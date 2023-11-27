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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن زيارته للولايات المتحدة ويرغب في اعتناق اليهودية

عبد الرحمن عياد

أعلن خافيير ميلي الرئيس الأرجنتيني المنتخب يوم الأحد الماضي عن نية زيارته للولايات المتحدة وفقًا لتقارير (سبوتنيك).
وقد نشر ميلي تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) تؤكد هذا الخبر حيث قال: (نحن ذاهبون إلى الولايات المتحدة).

الرئيس الأرجنتيني المنتخب يعلن زيارته للولايات المتحدة ويرغب في اعتناق اليهودية

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام فقد صرح ميلي في وقت سابق أنه يهدف إلى اعتناق اليهودية، وذلك ليصبح أول رئيس يهودي في تاريخ الأرجنتين.

وقد تمكن خافيير ميلي المرشح عن حزب (تنمية الحرية) من الفوز في انتخابات الرئاسة في الأرجنتين يوم الاثنين الماضي، حيث حصل على دعم 55.69 بالمئة من الناخبين بعد فرز 94 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وسوف يتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر المقبل حيث سيحل محل الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز وسيستمر في منصبه حتى عام 2027.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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