في يوم الأحد رفع العلم الأذربيجاني فوق عاصمة قره باغ في احتفال أقيم تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية على المنطقة المتنازع عليها.

الرئيس إلهام علييف يرفع العلم الأذربيجاني فوق قره باغ لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية

وفي خطابه خلال الحفل أعرب الزعيم الأذربيجاني عن فرحته بالتحرير النهائي لقره باغ، ورفع العلم الوطني فوق المدينة التي تعرف باسم خانكيندي في أذربيجان وستيباناكيرت في الأرمنية.

وقد تمت مشاركة صور الرئيس علييف وهو يحمل العلم الأذربيجاني ويقف في المدينة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس علييف إلى قره باغ منذ توليه الحكم قبل عقدين من الزمن، وتأتي هذه الزيارة كإشارة قوية من الحكومة الأذربيجانية بأنها تعتبر قره باغ جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

مدينة قره باغ كانت تحت سيطرة الحكومة الأرمنية لعدة عقود ولكن في سبتمبر من العام الماضي تمكنت القوات الأذربيجانية من استعادة السيطرة على المنطقة في هجوم سريع، ونتيجة لذلك فقد قام العديد من الأرمن الذين يعيشون في قره باغ بالهجرة إلى أرمينيا.

بالإضافة إلى ذلك رفع العلم الأذربيجاني في قره باغ حيث قام الرئيس علييف بزيارة عدة أماكن وبلدات أخرى في المنطقة ونشرت مكتب الرئاسة صورًا له وهو يرتدي الزي العسكري ويرفع العلم ويقبله قبل رفعه.

ويعود النزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن قره باغ إلى فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقد خاضت البلدين حروبًا متعددة للسيطرة على المنطقة بما في ذلك الصراعات في التسعينات والصراع الأخير الذي اندلع في عام 2020.