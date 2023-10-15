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الرئيس إلهام علييف يرفع العلم الأذربيجاني فوق قره باغ لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية

عبد الرحمن عياد

في يوم الأحد رفع العلم الأذربيجاني فوق عاصمة قره باغ في احتفال أقيم تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية على المنطقة المتنازع عليها.

الرئيس إلهام علييف يرفع العلم الأذربيجاني فوق قره باغ لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية

الرئيس إلهام علييف يرفع العلم الأذربيجاني فوق قره باغ لتأكيد سيطرة الحكومة الأذربيجانية

أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا

وفي خطابه خلال الحفل أعرب الزعيم الأذربيجاني عن فرحته بالتحرير النهائي لقره باغ، ورفع العلم الوطني فوق المدينة التي تعرف باسم خانكيندي في أذربيجان وستيباناكيرت في الأرمنية.

وقد تمت مشاركة صور الرئيس علييف وهو يحمل العلم الأذربيجاني ويقف في المدينة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس علييف إلى قره باغ منذ توليه الحكم قبل عقدين من الزمن، وتأتي هذه الزيارة كإشارة قوية من الحكومة الأذربيجانية بأنها تعتبر قره باغ جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

مدينة قره باغ كانت تحت سيطرة الحكومة الأرمنية لعدة عقود ولكن في سبتمبر من العام الماضي تمكنت القوات الأذربيجانية من استعادة السيطرة على المنطقة في هجوم سريع، ونتيجة لذلك فقد قام العديد من الأرمن الذين يعيشون في قره باغ بالهجرة إلى أرمينيا.

الصراع بين أذربيجان وأرمينيا
الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

بالإضافة إلى ذلك رفع العلم الأذربيجاني في قره باغ حيث قام الرئيس علييف بزيارة عدة أماكن وبلدات أخرى في المنطقة  ونشرت مكتب الرئاسة صورًا له وهو يرتدي الزي العسكري ويرفع العلم ويقبله قبل رفعه.

الصراع بين أذربيجان وأرمينيا
الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

ويعود النزاع بين أذربيجان وأرمينيا بشأن قره باغ إلى فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

الصراع بين أذربيجان وأرمينيا
الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

وقد خاضت البلدين حروبًا متعددة للسيطرة على المنطقة بما في ذلك الصراعات في التسعينات والصراع الأخير الذي اندلع في عام 2020.

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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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