توجه الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين بانتقادات حادة لتدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى وفقًا لما أفاد به الكرملين، وقد اتهما الزعيمان واشنطن بالسعي لاحتواء كل من روسيا والصين.

وقد أعرب شي وبوتين خلال اتصال هاتفي عن رفضهما لسياسة التدخل الأميركية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأكدا أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الاحتواء المزدوج تجاه روسيا والصين.

وقد أشار المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوتشاكوف، إلى أن الزعيمان يدركان ضرورة إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة.

وأكدا الزعيمان أيضًا أن سياستهما الخارجية ستهدف إلى تحقيق ذلك، ولكن لا يوجد خطط حالية للزيارات المتبادلة أو الاجتماعات الشخصية بينهما.

وقد تطرق الزعيمان أيضًا إلى أن الوضع في أوكرانيا وحل الصراع في الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة التواصل الثنائي.

ووفقًا للوسائل الإعلام الرسمية فقد أعلن الرئيس الصيني لنظيره الروسي بأنه يجب على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق والدفاع عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية.

وقد أشار تلفزيون الصين المركزي إلى أن شي أكد على ضرورة معارضة القوى الخارجية التدخل في الشؤون الداخلية، ودعا الصين وروسيا إلى تعزيز التعاون والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.

الرئيسان الصيني والروسي يدينان تدخلات الولايات المتحدة