الدنمارك تنضم إلى تحالف لمواجهة هجمات الحوثيين في اليمن بجندي واحد فقط

ذكر لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك يوم الخميس بأن الدنمارك سوف تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ست دول أخرى للتصدي لهجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وفقًا لما نقلته (رويترز).

لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك

وقد أكد وزير الخارجية الدنماركي بأن مساهمة بلاده ستكون عبارة عن جندي واحد ضمن تحالف (حارس الازدهار).

وسابقًا فقد أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت اسم (المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات)، ويتضمن عشر دول بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وفي بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فقد أشار إلى أن (الدول التي تؤمن بأهمية حرية الملاحة يجب أن تعمل معًا لمواجهة هذا التحدي).

وأضاف أوستن بأن التحالف الأمني سوف يعمل على ضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة.

ويضم التحالف الدول التالية (الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل).