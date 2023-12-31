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الدنمارك ترسل سفينة حربية لحماية الشحن التجاري في الخليج العربي والبحر الأحمر

محمود عماد

أعلنت الحكومة الدنماركية، يوم الجمعة، أنها سترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر للمشاركة في عملية “حارس الازدهار” التي تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن التجاري في المنطقة.

وذكرت الحكومة الدنماركية أن السفينة الحربية “فريدريك إريكسن” ستغادر ميناء كوبنهاغن في يناير 2024، وستكون مشاركة في العملية لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة الدنماركية في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن عملية “حارس الازدهار” في يونيو 2022، بهدف حماية الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عمان من الهجمات الإيرانية.

ومنذ ذلك الحين، انضمت إلى العملية أكثر من 20 دولة، من بينها دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وتعتبر الدنمارك دولة شريكة مهمة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد شاركت الدنمارك في العديد من العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك عملية “عاصفة الصحراء” في عام 1991.

وتهدف عملية “حارس الازدهار” إلى ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية، وتسعى العملية أيضًا إلى منع إيران من تهديد الشحن التجاري في المنطقة.

ويأتي الإعلان الدنماركي عن المشاركة في العملية في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والقوى الغربية، وقد هددت إيران باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول الغربية التي تشارك في العملية.

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عن الكاتب:
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محمود عماد

انا اسمي محمود عماد عملت في اكثر من موقع ومن ابرزها موقع نجوم مصرية ودرست في معهد عالي علوم اداريه والحاسبات ولي خبره تحليل المحتوي وصياغته

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