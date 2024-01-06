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الدفاع الجوي الروسي يسقط صواريخ وطائرات مسيرة في هجمات ليلية فوق القرم

عبد الرحمن عياد

في تقرير أصدرته وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح السبت فقد تم الإعلان أن وحدات الدفاع الجوي الروسية قد تمكنت من إحباط عدة هجمات ليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.
ووفقًا للتقارير الأولية التي نشرتها الوزارة على تطبيق تيليجرام فقد تم اعتراض خمس طائرات مسيرة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش وتم تدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12:30 صباحًا.

لم يتم الإبلاغ عن أي تقرير من الجيش الأوكراني بشأن الحادث حيث يحافظ الجيش الأوكراني على سرية عملياته في شبه جزيرة القرم.
ومؤخرًا قد تزايدت هجمات أوكرانيا على أهداف روسية في القرم والمناطق المحيطة بها.

وفي الخميس الماضي فقد أعلنت أوكرانيا أن قواتها الجوية نفذت ضربة على موقع قيادة روسي قرب مدينة سيفاستوبول، كما تم استهداف وحدة عسكرية روسية في ضربة منفصلة في شبه جزيرة القرم.

ومن جانبها فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم يوم الخميس.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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