الدفاعات الجوية السورية ترد على “العدوان الإسرائيلي” على دمشق (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تم تفعيلها لصد هجوم صاروخي إسرائيلي قرب بلدة جنوبي دمشق، ونشرت لقطات للهجوم.

وجاءت الضربات في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس في المنطقة المحيطة بالعاصمة السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية، واستهدفت بحسب تقارير مواقع عسكرية بالقرب من بلدة الكسوة، الواقعة على بعد حوالي 18 ميلاً (30 كم) جنوب دمشق.

وفي تمام الساعة 11:10 مساءً ، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات نارية صاروخية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية ”.

كما سُمعت انفجارات صاروخية بالقرب من بلدة الديماس غربي دمشق ، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

تم تداول مقاطع فيديو للهجوم على الإنترنت، حيث نشرت وكالة سانا لقطات تزعم أنها تظهر الدفاعات الجوية للبلاد وهي تشتبك مع المقذوفات، وتضيء سماء الليل.

وتأتي الضربات الصاروخية الإسرائيلية بعد هجوم مماثل على أطراف دمشق أسفر عن مقتل جندي سوري الأسبوع الماضي وإصابة ثلاثة آخرين. على الرغم من أن جيش الدفاع الإسرائيلي نادرًا ما يؤكد مثل هذه الهجمات، فقد أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سابقًا أن تل أبيب نفذت “مئات” الضربات على البلاد، بحجة أنها تردع “العدوان” من الوحدات العسكرية الإيرانية المتمركزة هناك لمساعدة دمشق في سنوات – قتالها الطويل ضد الجماعات المسلحة المتمردة.

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