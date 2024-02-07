الخارجية السعودية تحسم الجدل وتؤكد: لا علاقات مع إسرائيل دون تحقيق هذا الشرط

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانًا هامًا، يكشف تفاصيل المناقشات التي تُجرى بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي، مشددة على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، لاسيما ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية بالشرط الأساسي من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

الخارجية السعودية تحسم الجدل وتؤكد: لا علاقات مع إسرائيل دون تحقيق هذا الشرط

شرط المملكة لإقامة علاقات مع إسرائيل

وأوضح بيان وزارة الخارجية السعودية، بأنه في ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فتؤكد الوزارة أن موقفها ثابت ولن يتغير من أجل إمكانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.

بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 7, 2024

ولم تكتفي الوزارة بذلك فقط، بل شددت على ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل وقف آلة القتل العشوائي بحق المدنيين، فضلًا عن انسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

كما وجهت الخارجية موقف المملكة في توجيه الدعوة كاملة للمجتمع الدولي، خاصةً الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة، وما سيترتب على ذلك من تحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.