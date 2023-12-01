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الخارجية الروسية: ألمانيا تسعى نحو وقف العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

أحمد مراد

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن إغلاق ألمانيا لعدد من قنصلياتها العامة في مدن نوفوسيبيريسك، وكالينيجراد، ويكاترينبرج الروسية، يأتي في إطار سعي برلين إلى وقف العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

زاخاروفا تعلق على ما حدث من الدبلوماسية الألمانية وإغلاق القنصليات

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الخارجية الروسية، وتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة تعليقا على إغلاق القنصليات الثلاثة، وذلك عقب طلب رسمي تقدمت به الخارجية الألمانية لدى روسيا في مايو الماضي بإغلاق القنصليات الروسية العامة في هامبورغ، وفرانكفورت وميونيخ، ولايبزيغ قبل 1 يناير 2024.

وأضاف البيان أن ألمانيا بادرت وأخطرت الخارجية الروسية بإغلاق القنصليات الثلاثة اعتبارا من شهر ديسمبر 2023.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن زاخاروفا قولها “من الواضح تماما الآن أن السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقا لسياسة حكومة ألمانيا الهادفة إلى وقف العلاقات الروسية الألمانية المعقدة، وذلك يشمل تقليل التفاعل في البعد الدبلوماسي”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تحاول التخفيف لأقصى حد من الصعوبات والعراقيل التي تضعها ألمانيا للمواطنين الروس والألمان المهتمين بالحفاظ على العلاقات بين البلدين، حيث تتعمد ألمانيا وضع التعقيدات للمواطنين الروس لديها.


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عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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