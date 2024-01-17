الخارجية الباكستانية تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وتستدعي سفيرها لدى إيران

أفادت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم الأربعاء 17 يناير أن القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، وباكستان تحتفظ بحق الرد على هذه الأفعال، حيث أعلنت أيضا الخارجية الباكستانية في بيانها أن إسلام آباد استدعت سفيرها في إيران بهدف التوضيح على احتجاج البلاد على القصف الإيراني للأراضي الباكستانية.

أضاف الخارجية الباكستانية في بيانها: “إن القصف داخل الأراضي الباكستانية عمل غير قانوني وغير مقبول، ولقد أبلغنا إيران بأن هجومها يوم أمس الثلاثاء 16 يناير على الأراضي الباكستانية يعتبر انتهاك غير مقبول وليس له أي مبرر على الإطلاق”، وهذا قد أعلنت الخارجية الباكستانية في وقت سابق من اليوم الأربعاء 17 يناير تعليق كافة الرحلات المرتقبة رفيعة المستوى مع إيران خلال الأيام المقبلة حتى إشعار آخر بعد أن تهدأ الأوضاع الحالية.

وكانت إيران قد شنت هجماتها على الأراضي الباكستانية يوم أمس الثلاثاء 16 يناير، وكانت إيران تزعم أن هذه الهجمات استهدفت بعض القواعد داخل باكستان الخاصة بجماعة “جيش العدل” البلوشية المعارضة، حيث أكدت وكالة أنباء إيرانية عقب الهجمات التي تم تنفيذها أن تم استخدام الصواريخ وطائرات مسيرة في الهجمات التي تم تنفيذها لاستهداف مواقع جماعة جيش العدل البلوشية المعارضة.

🔴 وزير خارجية إيران: 🔴 العراق وباكستان جزء من أمننا لكن سنرد على أي تهديد ينطلق منهما 🔴 طهران قدمت معلومات عن أنشطة الموساد في كردستان لبغداد#العربية 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

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عقب الهجمات التي قامت إيران بتنفيذها أفادت وكالة تسنيم” الإيرانية أن الهجمات استهدفت مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية وذلك من خلال القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة.

هذا وقد قامت جماعة جيش العدل بشن هجمات في وقت سابق ضد قوات أمن إيرانية، ومنذ أن تم تأسيسها وهي مدرجة تحت قوائم الإرهاب الأميركية تحديداً منذ 2010.

🔴 وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي لـ " #العربية ": القصف الإيراني على إقليم كردستان مدان ومرفوض رفضا قاطعاhttps://t.co/um779MK7YB 📺 لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر

👇https://t.co/QM9peTA6oS pic.twitter.com/snC7pGlpxH — العربية (@AlArabiya) January 17, 2024

في وقت سابق من اليوم الأربعاء 17 يناير قامت الخارجية الباكستانية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد بهدف التعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ والغير مقبول لسيادة البلاد الباكستانية، بعد أن قامت إيران بقصف مجموعة مسلحة داخل الأراضي الباكستانية، حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها: “تدين باكستان بشدة الانتهاك الذي ليس له أي مبرر لمجالها الجوي من جانب إيران، والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات”.

أضافت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها أن هذا الهجوم يعتبر انتهاك لسيادة باكستان ويعتبر أمر غير مقبول تماماً، في إشارة إلى الرد المحتمل من الجانب الباكستاني على هذه الهجمات الإيرانية، مؤكدة في بيانها أن هذه الهجمات قد تكون لها عواقب وخيمة.

من جانبه أفاد وزير الدفاع الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات له اليوم الأربعاء 17 يناير، يؤكد فيها أن بلاده تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار، ولكن إيران لن تقبل أبداً بوجود أي تهديدات ومؤامرات على حدودها.

كما أكد وزير الدفاع الإيراني أن العراف وباكستان هما جزء من أمن إيران، مشددً على أن بلاده سترد على أي تهديد ينطلق من العراق وباكستان، مشيراً إلى أن إسرائيل تقوم باستغلال كردستان العراق ضد أمن إيران.