الخارجية الأذربيجانية تعتبر طلب باريس الافراج عن أحد مواطنيها تدخلاً في سياساتها

أعلنت السفيرة الفرنسية في أذربيجان اعتقال السلطات الأذربيجانية لمواطن فرنسي في ديسمبر الماضي، طالبت باريس باكو بالإفراج عن المواطن الفرنسي المعتقل بدون تأخير كما وصفت اعتقاله بالأمر التعسفي ويأتي ذلك على خلفية توترات دبلوماسية حادة تشهدها البلدين في الفترة الأخيرة، قالت السلطات الفرنسية بأن توقيفها للمواطن الفرنسي مارتن ريان والذي اتهم بتهمة التجسس بأنه أمر تعسفي فيما طالبت اذربيجان من باريس عدم التدخل في شؤونها الداخلية معتبرة بأن احتجاز المواطن الفرنسي ريان مارتن لا يأتي من فراغ وأن زعم باريس بأن اعتقال سلطاتها له بدون أي مبرر لا أساس له من الصحة.

وقالت الخارجية الأذربيجانية بأن تصريحات باريس الأخيرة بشأن اعتقال مواطنيها يعتبر تدخلا في شؤون أذربيجان الداخلية، وقال وزير الخارجية الأذربيجاني ايجان حاجيزادة بأن الموقوف “مارتن ريان” تم توقيفه في الـ 4 من ديسمبر الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفة للمادة التي 76 من القانون الأذربيجاني وهي التجسس وتم اعتقاله لمدة أربعة أشهر بقرار من المحكمة، يقول دبلوماسيون فرنسيون بأنهم زاروا ريان عدة مرات واطمأنوا على صحته كما قالت سفيرة باريس في باكو، يذكر بأنه عندما تم توقيف ريان تم إبلاغ سفارة باريس بذلك على الفور في مذكرة شفهية، وفي سياق متصل يذكر بأن إحدى المواقع كانت قد سربت قبل أيام خبر توقيف مواطن فرنسي ولكن بدون تأكيدات رسمية، يقول والد الموقوف أيضا بأنه على اتصال مع ابنه وإنه يعامل بشكل جيد ويحاول التوصل الاتفاق مع أحد المحامين.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية بأنها وجهت مذكرة شفهية إلى السفارة الفرنسية في أثر بيان لغرض التحقيق في مسألة تعاون الشخص المذكور مع إثنين من موظفي السفارة الفرنسية وتقول الوزارة بأن الجانب الفرنسي رفض تقديم أي تفسير ورفضت التعاون في التحقيق وفي ذلك الصدد أعلنت أذربيجان بأن أولئك الدبلوماسيون أشخاص غير مرغوب فيهم وتم طردهما وامهالهما 48 ساعة لمغادرة البلاد، وجدد وزير الخارجية الأذربيجاني دعوته فرنسا للتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الأذربيجانية، ويأتي توقيف باكو لمواطن فرنسي في إطار توترات حادة تشهدها البلدين حيث أنه كما أسلفنا سابقا قامت الخارجية الأذربيجانية قبل أسابيع بطرد إثنين من موظفي سفارة فرنسا لتقوم فرنسا بفعل الأمر ذاته مع إثنين من موظفي سفارة أذربيجان في إطار المعاملة بالمثل ويأتي ذلك بسبب انتقاد باكو لباريس بسبب دعمها أرمينيا كما تتهم باكو فرنسا بزعزعة استقرار منطقة القوقاز التي تقع فيها كل من أرمينيا وأذربيجان اللتان شهدتها صراعات شديدة في السنوات الأخيرة وتوترا سياسيا حاداً، تعتبر فرنسا من الداعمين التاريخيين لأرمينيا وسياساتها لذلك قررت باريس تسليح أرمينيا فيما اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بتشيع حروب جديدة من خلال تسليح أرمينيا، يذكر أيضا بأن باريس كانت قد اتهمت أشخاصا لهم علاقة بأذربيجان بالوقوف خلف حملة تضليل تهدف إلى تشويه سمعة فرنسا كمستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية في الصيفية والتي ستقام في يوليو المقبل.

ولا تعتبر فرنسا الدولة الوحيدة التي خلقت لنفسها خلافات مع أذربيجان حيث انتقدت الحكومة الأذربيجانية وأدانت بشدة تصريحات هولندا الذي تتهم أذربيجان بتشريد المواطنين الأرمن الذين يعيشون داخل حدودهم وجاء الرد قوياً من أذربيجان في ذلك الصدد حيث أصدرت الخارجية الأذربيجانية بيانا تدين فيها بشدة تلك التصريحات.