الحُكم على ترامب بدفع مبلغ ضخم لصحيفة نيويورك تايمز وصحافيين

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يجب أن يدفع مبلغًا قدره 392,638 دولارًا لصالح صحيفة نيويورك تايمز وبعض الصحافيين العاملين فيها كتكاليف قضائية بعد أن رفضت المحكمة شكواه ضدهم.

دونالد ترامب خلال جلسة بالمحكمة العليا في نيويورك

وفي شهر سبتمبر 2021 فقد رفع ترامب دعوى قضائية ضد نيويورك تايمز واتهم فيها ثلاثة صحافيين يعملون في الصحيفة بالتآمر للحصول على وثائق ضريبية تخصه، وقد نشر هؤلاء الصحافيون تحقيقًا في عام 2018، حازوا من خلاله على جائزة بوليتزر المرموقة.

وفي مايو 2023 فقد رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك الشكوى المقدمة من قبل ترامب.

وفي قرار جديد صدر الجمعة استنادًا إلى رأيه الخاص فقد اعتبر القاضي أن المبلغ المقدم من الصحيفة كتعويض لتكاليف الدفاع هو معقول وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وقد تناول التحقيق الذي نشرته الصحيفة كيفية تحقيق ترامب ثروته كملياردير جمهوري، والذي يزعم بأنه صنع نفسه بنفسه.

وقد أفاد التحقيق بأن ترامب في الواقع استلم مبلغ 413 مليون دولار من والده على مدار سنوات عديدة، وتم تحويله جزئيًا عبر شركة وهمية، مما سمح له تجنب دفع الضرائب.