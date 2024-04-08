الحوثيون يعلنون ضرب سفن بريطانية وإسرائيلية وفرقاطات أمريكية حربية في البحر الأحمر والمحيط الهندي بالصواريخ والطائرات المسيرة
أصدرت جماعة الحوثي منذ قليل بياناً على لسان متحدثها الرسمي، أعلنت فيه عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية خلال آخر 72 ساعة ضد السفن البريطانية والإسرائيلية والأمريكية، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على الإعتداء الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنية.
ضرب سفن إسرائيلية في البحر الأحمر والمحيط الهندي
وحول تفاصيل العمليات العسكرية التي قامت بها جماعة الحوثي اليمنية، قال يحيى سريع المتحدث الرسمي، أن العملية الأولى كانت لاستهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكد سريع على أنه تم إصابة السفينة بشكل مباشر.
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أما العملية الثانية والثالثة، فتتعلقان باستهداف سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم استهداف إحدى السفينتين في المحيط الهندي، والسفينة الثانية في البحر العربي، وتم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، وأكدت الجماعة على نجاح العملية وإصابة السفينتين.
استهداف فرقاطات حربية أمريكية
أما العملية الرابعة والخامسة، فكانتا في البحر الأحمر، حيث تم استهداف عدد من الفرقاطات الحربية الأمريكية، بالطائرات المسيرة، وذلك رداً على العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، وفق بيان الجماعة.
جزاهم الله خيراً ولاشلت سواعدهم