الحوثيون يستهدفون مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ بالستية في مدينة إيلات

في تطور جديد للصراع القائم في المنطقة فقد أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن الحركة اليمنية أطلقت عدة صواريخ بالستية على مواقع عسكرية في مدينة إيلات الإسرائيلية، وجاء هذا التصعيد بعد إعلان إسرائيل إطلاق صافرات الإنذار في إيلات في وقت سابق من الأربعاء.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي عقب الإنذار أنه رصد صاروخاً (أرض أرض) تم إطلاقه نحو أراضي إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ لم يصل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يشكل خطراً على المدنيين.

وتعد هذه الهجمات بواسطة الحوثيين جزءًا من سلسلة الضربات التي يشنها ضد إسرائيل والتي بدأت بعد الهجوم العنيف الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة قبل عدة أسابيع.

وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد أكثر من 16 ألف شخص حيث يمثل النساء والأطفال أكثر من 70% من ضحاياها وفقًا لتقارير حكومة حماس.

وبالإضافة إلى ذلك فقد استهدف الحوثيون سفنًا تجارية تابعة لحلفاء إسرائيل في البحر الأحمر.