الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ وأمريكا تصنفهم جماعة إرهابية

تم استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بالصواريخ وفقًا لتصريح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الخميس.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث بأن الهجوم وقع يوم الأربعاء على الناقلة الأميركية (جينكو بيكاردي) وأسفر عن إصابة مباشرة ودقيقة، وأكد المتحدث بأن الحوثيين لن يترددوا في استهداف مصادر التهديد في البحر الأحمر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

أرشيفية لهجوم حوثي سابق على سفينة شحن في البحر الأحمر

ويذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قامت بإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية يوم الأربعاء، وذلك في محاولة أخيرة لوقف الهجمات على الشحن الدولي.

وقد أوضح مسؤولون أميركيون أن تصنيف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية عالمية يفرض عليهم عقوبات قاسية ويهدف إلى قطع تمويلهم ومنع وصولهم إلى الأسلحة التي يستخدمونها في استهداف واختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر.

وفي بيان صدر عن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض فقد أشار إلى أن هذا التصنيف يعتبر أداة مهمة لعرقلة تمويل الحوثيين وتقييدهم في الوصول إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أعمالهم.

وأكد أنه إذا توقف الحوثيون عن هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فسوف يتم إعادة تقييم هذا التصنيف فورًا من قبل الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك قدمت إدارة بايدن استثناءات بهدف تجنب تأثير التصنيف على سكان اليمن الذين يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، وتعهدت الإدارة بالتواصل مع جماعات تشمل وكالات الإغاثة قبل أن يتم تنفيذ التصنيف في غضون 30 يومًا.