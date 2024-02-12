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الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في البحر الأحمر

عبد الرحمن عياد

استهدفت جماعة الحوثيين سفينة (ستار آيريس) الأميركية في البحر الأحمر حسبما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين، وقد ذكر المتحدث بأن وحدات الحوثيين قامت بإطلاق صواريخ استهدفت السفينة مباشرة وأحدثت إصابات دقيقة.

الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في البحر الأحمر

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من تقارير تفيد بأن الحوثيين استهدفوا ناقلة بضائع تابعة لشركة يونانية وتحمل علم جزر مارشال.
وقد ذكرت الشركة المسؤولة عن الأمن البحري (أمبري) بأنه تم رصد مقذوف يقترب من الناقلة على بُعد 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، و40 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن، وقد أفادت أمبري بأنها تلقت معلومات تشير إلى استهداف الناقلة بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

وفي تحديث لمذكرة استشارية فقد أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين لكن الطاقم بخير.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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