الحوثيون يستهدفون سفينة أميركية في البحر الأحمر

استهدفت جماعة الحوثيين سفينة (ستار آيريس) الأميركية في البحر الأحمر حسبما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين، وقد ذكر المتحدث بأن وحدات الحوثيين قامت بإطلاق صواريخ استهدفت السفينة مباشرة وأحدثت إصابات دقيقة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من تقارير تفيد بأن الحوثيين استهدفوا ناقلة بضائع تابعة لشركة يونانية وتحمل علم جزر مارشال.

وقد ذكرت الشركة المسؤولة عن الأمن البحري (أمبري) بأنه تم رصد مقذوف يقترب من الناقلة على بُعد 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي، و40 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن، وقد أفادت أمبري بأنها تلقت معلومات تشير إلى استهداف الناقلة بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال 20 دقيقة.

وفي تحديث لمذكرة استشارية فقد أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بصاروخين لكن الطاقم بخير.