الحكومة اليابانية تمنع دخول غير اليابانيين للبلاد إعتباراً من يوم الخميس

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم إن حكومة بلاده ستحظر دخول غير اليابانيين القادمين من المملكة المتحدة إلى البلاد إبتداءاً من يوم غدِ الخميس، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في المملكة المتحدة من جراء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى والانتشار.

وكانت هناك عدة دول قد منعت سفر مواطنيها للمملكة المتحدة لتجنب نقل العدوى، وقالت الحكومة اليابانية إنها ستشدد الرقابة على الحدود لمنع دخول أشخاص حاملين للمرض، ووصى المتحدث الرسمي باسم الحكومة بعدم إجراء زيارات قصيرة للمملكة المتحدة.