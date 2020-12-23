الحكومة اليابانية تمنع دخول غير اليابانيين للبلاد إعتباراً من يوم الخميس

بواسطة أحمد الفاضل

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم إن حكومة بلاده ستحظر دخول غير اليابانيين القادمين من المملكة المتحدة إلى البلاد إبتداءاً من يوم غدِ الخميس، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في المملكة المتحدة من جراء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى والانتشار.

الحكومة اليابانية تمنع دخول غير اليابانيين للبلاد إعتباراً من يوم الخميس 2 23/12/2020 - 6:52 ص

وكانت هناك عدة دول قد منعت سفر مواطنيها للمملكة المتحدة لتجنب نقل العدوى، وقالت الحكومة اليابانية إنها ستشدد الرقابة على الحدود لمنع دخول أشخاص حاملين للمرض، ووصى المتحدث الرسمي باسم الحكومة بعدم إجراء زيارات قصيرة للمملكة المتحدة. الحكومة اليابانية تمنع دخول غير اليابانيين للبلاد إعتباراً من يوم الخميس 1 23/12/2020 - 6:52 ص

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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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