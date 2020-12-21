الحكومة الأسترالية تحجز أول مسافر مصاب بالسلالة الجديدة من كوفيد-19

بواسطة مهند شرف

قالت السلطات الأسترالية اليوم الإثنين أنها رصدت بعض الحالات المصابة بسلالة كوفيد-19 الجديدة والتي ظهرت أولاً في المملكة المتحدة، كما قالت حكومة هونج كونج أنها ستغلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب تفشي الفيروس الجديد.

الحكومة الأسترالية تحجز أول مسافر مصاب بالسلالة الجديدة من كوفيد-19 1 21/12/2020 - 7:04 م

وتم العثور على مسافرين من المملكة المتحدة إلى “ولاية نيو ساوث ويلز” الأسترالية يحملان متغيراً متحوراً من الفيروس الذي قالت بريطانيا أنه قد يكون أكثر عدوى بنسبة 70%، وأكدت السلطات الأسترالية أن كلا المسافرين في الحجر الصحي بأحد الفنادق مشيرة إلى أن ارتفاع الإصابات خلال الفترة الآخيرة في سيدني لم يكن له علاقة بهذا الأمر.

ودفعت سلالة الفيروس الجديدة جيران بريطانيا والعديد من الدول الأخرى بما في ذلك كندا وإيران إلى إغلاق أبوابهم أمام المسافرين من البلاد، كما أن السلالة الجديدة من الفيروس لم يُعرف عنها الكثير لكن الخبراء قالوا إن اللقاحات يجب أن تظل فعالة ضدها.

كما قالت العديد من الدول الآسيوية أنها تراقب السلالة الجديدة حتى في الوقت الذي تكافح فيه الزيادة الكبيرة في إصابات الفيروس في الداخل.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع

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