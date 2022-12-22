الحقيقة وراء صورة “ميسي” على عمله “الألف بيزو أرجنتيني”

انتشرت أنباء عن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة “ألف بيزو” تحمل صورة اللاعب “ليونيل ميسي”، بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بينما انتشرت بكثرة هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب اقتراح بإصدار العملة وعليها صورة أسطورة الأرجنتين “لونيل ميسي”.

الحقيقة وراء إصدار العملة

لم تعلن أي جهة مالية من الأرجنتين عن إصدار تلك العملة، ولم تذكر أي وسائل إعلامية أرجنتينية أيضا عن تلك الورقة النقدية، مما يشير إلى أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

وهناك أيضا تقرير إلى الصحيفة المكسيكة “إل فاينانسيرو”، يشير في نهاية التقرير إلى أن اقتراح إصدار العملة كان “مجرد مزحة” بين مسؤولين البنك المركزي في الأرجنيتن.

الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين

بالرغم من قوة المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، تبقي الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين في انهيار.

حيث تعاني الأرجنتين من ارتفاع التضخم لما يقترب من 100%، مع نسبة فقر وصلت إلى 40%.