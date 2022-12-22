أخبار عالمية

الحقيقة وراء صورة “ميسي” على عمله “الألف بيزو أرجنتيني”

محمود تركي

انتشرت أنباء عن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة “ألف بيزو” تحمل صورة اللاعب “ليونيل ميسي”، بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022، بينما انتشرت بكثرة هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب اقتراح بإصدار العملة وعليها صورة أسطورة الأرجنتين “لونيل ميسي”.

الحقيقة وراء صورة "ميسي" على عمله "الألف بيزو أرجنتيني" 3 22/12/2022 - 12:22 م

الحقيقة وراء إصدار العملة

مفاجأة.. ليونيل ميسي دخل التاريخ بكأس عالم مزيفة 

لم تعلن أي جهة مالية من الأرجنتين عن إصدار تلك العملة، ولم تذكر أي وسائل إعلامية أرجنتينية أيضا عن تلك الورقة النقدية، مما يشير إلى أن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.

وهناك أيضا تقرير إلى الصحيفة المكسيكة “إل فاينانسيرو”، يشير في نهاية التقرير إلى أن اقتراح إصدار العملة كان “مجرد مزحة” بين مسؤولين البنك المركزي في الأرجنيتن.

الحقيقة وراء صورة "ميسي" على عمله "الألف بيزو أرجنتيني" 1 22/12/2022 - 12:22 م

الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين

بالرغم من قوة المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر، تبقي الأوضاع الاقتصادية في الأرجنتين في انهيار.

حيث تعاني الأرجنتين من ارتفاع التضخم لما يقترب من 100%، مع نسبة فقر وصلت إلى 40%.

الحقيقة وراء صورة "ميسي" على عمله "الألف بيزو أرجنتيني" 2 22/12/2022 - 12:22 م

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محمود تركي

طالب مصري بكلية التجارة اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

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