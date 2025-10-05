أخبار عالمية

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن عملية “طوفان الأقصى” واغتيال حسن نصر الله

أحمد المدبولي

كشف إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عن معطيات جديدة تتعلق بعملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وكذلك بظروف اغتيال الأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

 

وأوضح قاآني، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة، أن التخطيط للعملية جرى على الأراضي اللبنانية بإشراف مباشر من نصر الله، مشددًا على أنها كانت “واجبًا دينيًا وإلهيًا” لنصرة الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف أن الهجوم انطلق بشكل مفاجئ من دون علم بعض القيادات البارزة، ومن بينهم إسماعيل هنية، لافتًا إلى أن عنصر المباغتة ودقة الإعداد عكسا “براعة وحكمة قادة غزة”.

 

واتهم قاآني إسرائيل باستخدام مواد كيميائية في عملية اغتيال نصر الله، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدعم الدولي الكبير لتل أبيب لم يسفر إلا عن “تقدم محدود لا يتجاوز كيلومترين في عمق جنوب لبنان”.

 

واختتم بالتأكيد على أن إسرائيل أخفقت في تحقيق أهدافها المعلنة ضد “حزب الله”، واضطرت في النهاية إلى القبول بوقف إطلاق النار.

