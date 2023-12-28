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الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى عملية فلسطينية خالصة..وسيناتور أمريكي علينا ضرب حقول البترول في إيران

صفاء المشهور

ردا على تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن عملية طوفان الأقصى، كانت ردا على مقتل قاسم سليماني، نفى قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، هذه المقولة وأكد أن “طوفان الأقصى” كانت عملية فلسطينية خالصة، من قبل المقاومة الفلسطينية.

طوفان الأقصى عملية فلسطينية خالصة

أرض فلسطين المحتلة

تصريحات مستفزة للفلسطينين

ردت حركة حماس على الفور، على هذه التصريحات الاستفزازية، التي صدرت عن المتحدث الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، وأكدت خطأ المقولة، وأن المقاومة الفلسطينية لا تقاتل إلا من أجل أرضها وأقصاها، في حين تراجع الحرس الثوري عن تصريحاته، وأكد قائد الحرس أن مقتل قاسم سليماني، القائد الإيراني السابق لفيلق القدس، سترد عليه إيران بنفسها وليس المقاومة، وأن عملية طوفان الأقصى فلسطينية كاملة.

سيناتور أمريكي علينا ضرب إيران

صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، تصريحات تحمل معاني الاستعلاء،  واستعراض القوة، حيث قال هزمنا الألمان واليابان، علينا هزيمة الحوثيين وإيران، ودعا إلى ضرب حقول النفط في إيران، التي نراها من الفضاء، ومسحها من الخريطة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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