قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد ويهدد إسرائيل، ردنا سيكون أشد قسوة

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور اليوم السبت من أن أي اعتداء جديد من جانب إسرائيل سيُواجه بـ”رد رادع وأكثر قسوة” مما حدث في حرب الاثني عشر يوم التي اندلعت في يونيو الماضي.

ونقلت وكالة تسنيم عن باكبور قوله إن قوات الحرس الثوري في حالة جاهزية كاملة، مؤكداً أن إسرائيل ستندم على أي عدوان جديد، وأن الرد هذه المرة سيكون أشد إيلام مما واجهته في المواجهة الأخيرة.

وفي السياق ذاته كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، عن معطيات جديدة بشأن الحرب الأخيرة.

وأوضح : المواجهة لم تكن مع إسرائيل وحدها بل كانت الولايات المتحدة حاضرة فيها بكامل قوتها إلى جانب دعم لوجستي وعسكري من بعض الدول الأوروبية والغربية.

وأضاف نصير زاده أن إيران واجهت قوة عسكرية هائلة لكن إدارة المعركة لم تقتصر على التفوق في العدد والعتاد، بل اعتمدت على مؤشرات أخرى ساعدت في قلب موازين الصراع.

وأكد أنه لو استمرت الحرب 15 يوم بدل من 12 يوم لواجهت إسرائيل صعوبة بالغة في اعتراض الصواريخ خلال الأيام الأخيرة.