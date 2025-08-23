أخبار عالمية

قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد ويهدد إسرائيل، ردنا سيكون أشد قسوة

أحمد المدبولي

حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور اليوم السبت من أن أي اعتداء جديد من جانب إسرائيل سيُواجه بـ”رد رادع وأكثر قسوة” مما حدث في حرب الاثني عشر يوم التي اندلعت في يونيو الماضي.

 

ونقلت وكالة تسنيم عن باكبور قوله إن قوات الحرس الثوري في حالة جاهزية كاملة، مؤكداً أن إسرائيل ستندم على أي عدوان جديد، وأن الرد هذه المرة سيكون أشد إيلام مما واجهته في المواجهة الأخيرة.

 

وفي السياق ذاته كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، عن معطيات جديدة بشأن الحرب الأخيرة.

 

وأوضح : المواجهة لم تكن مع إسرائيل وحدها بل كانت الولايات المتحدة حاضرة فيها بكامل قوتها إلى جانب دعم لوجستي وعسكري من بعض الدول الأوروبية والغربية.

 

وأضاف نصير زاده أن إيران واجهت قوة عسكرية هائلة لكن إدارة المعركة لم تقتصر على التفوق في العدد والعتاد، بل اعتمدت على مؤشرات أخرى ساعدت في قلب موازين الصراع. 

 

وأكد أنه لو استمرت الحرب 15 يوم بدل من 12 يوم لواجهت إسرائيل صعوبة بالغة في اعتراض الصواريخ خلال الأيام الأخيرة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.