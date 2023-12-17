الحرب على الأبواب.. كوريا الشمالية تحصل على صورًا لمواقع أمريكية سرية للغاية

يبدو أن علاقات الثنائي كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية عادت لتسودها حالة من التوتر خلال الفارة الماضية، بعدما كانت قد شهدت استقرارًا نوعًا ما خلال الشهور الماضية.

وأصدرت واشنطن بالأمس بيانًا حادًا، بعدما وصل لعدد من المسؤولين الأمريكيين تفكير كوريا الشمالية في شن هجومًا نوويًا على جارتها كوريا الجنوبية.

وأوضح البيان الصادر من الجانبين الأمريكي والكوري الجنوبي أن الهجوم النووي، الذي تُفكر به كوريا الشمالية على جمهورية كوريا سيقابله رد عنيف وقاسي وحاسم.

بينما قامت كوريا الشمالية بتوجيه تحذيرًا بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة، حيث شددت على أن الرد سيكون بالمثل على عدد من الأهداف الأمريكية.

كوريا الشمالية تحصل على صورًا لعدد من الأهداف الأمريكية السرية

في السياق ذاته، نجحت كوريا الشمالية في إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع الأسبوع الماضي.

– كوريا الجنوبية 🇰🇷 وامريكا:🇺🇸

ضد كوريا الشمالية:🇰🇵 خطة دفاعية جديدة لردع اي هجوم #نووي محتمل من الشمال

– "من المتوقع إصدار استراتيجية دفاع نووي تعاونية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في منتصف عام 2024".

لردع التهديدات من كوريا الشمالية." 🔗 أخبار تايوان بلس pic.twitter.com/aWUcj4F1pV — Moh'd Al Assar (@ALAlassar) December 17, 2023

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الهدف من إطلاق هذا القمر الصناعي، من أجل مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وأكدت الوكالة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، استطاع أن يحصل على صوراً لمواقع وأهداف أمريكية سرية للغاية، والتي جاء منها؛ صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.

كما حصلت على صورًا لحاملات الطائرات الأميركية في قاعدة نورفولك البحرية، بعدما ألتقط قمر صناعي أطلقته بيونغ يانغ، من أحل التجسس على هذه المواقع الأمريكية خلال الفترة الأخيرية الأخيرة بالتقاطها خلال الفترة القليلة الماضية.