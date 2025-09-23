أخبار عالمية

روسيا : إسقاط 69 مسيرة روسية الليلة الماضية

أحمد المدبولي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء أن قواتها نجحت في إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجمات جوية وقعت الليلة الماضية على عدة مقاطعات روسية.

 

وذكرت الوزارة في بيانها : من منتصف الليل وحتى السابعة صباحاً بتوقيت موسكو، تمكنت منظومات الدفاع الجوي المناوبة من تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية”.

 

وأوضح البيان أن الاعتراضات تمت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، إضافة إلى مناطق روستوف وريازان وسامارا وساراتوف وشبه جزيرة القرم.

 

وفي وقت سابق، أكد سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو أن الدفاعات الجوية تصدت لمحاولة هجوم أوكراني استهدف العاصمة، مشيراً إلى أن جميع الخدمات المختصة هرعت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات.

 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين موسكو وكييف في الآونة الأخيرة.

