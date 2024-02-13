الجيش الأمريكي: إصابة السفينة ستار أريس بصاروخين حوثيين في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي عن إصابة السفينة ستار أيريس بصاروخين من اليمن، وأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد أطلقت الصاروخين بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن السفينة صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط ودون إصابة أحد من طاقمها.

Houthi Attack in Bab al-Mandeb On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024

ومن جانبه اعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أنه تم استهداف السفينة “ستار أريس” الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ أدت إلى إصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.

وكانت جماعة الحوثيين قد استهدفت قبل ساعات ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال، حيث أبلغت الناقلة-بحسب ما ذكرت شركة أمبري المعنية بالأمن البحري- عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلًا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الغربي من “المخا” في اليمن.

وذكرت أمبري أنها تلقت معلومات تفيد بأن الناقلة تعرضت للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين خلال دقائق، وأنها تتجه إلى ميناء الاتصال التالي وطاقمها بخير.

الضربات الأمريكية على مواقع الحوثيين

وعلى الجانب الآخر تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ ضرباتها على الحوثيين، حيث ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط “سنتكوم” في بيان لها 10 فبراير الجاري، أنها نفذت بنجاح ضربات دفاع عن النفس.

وأضاف البيان أن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيرين وثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن، “كانت يجري إعدادها لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر”.

وأضاف البيان “حددت “سنتكوم” هذه الصواريخ مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية وسفن تجارية في المنطقة”.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت منذ نوفمبر الماضي بدء استهدافهم سفنًا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها تابعة لإسرائيل، في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد أجبرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12% من التجارة العالمية.

ورغم التحالف الأمريكي الأوروبي لضرب قوات الحوثي في اليمن؛ لحماية حركة الملاحة البحرية، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في وقف الهجمات على السفن والناقلات البحرية، وقد نفذ الجيشان الأمريكي والبريطاني عدة ضربات على اليمن منذ منتصف يناير.

الأزمة في اليمن

يذكر أن جماعة الحوثي تسيطر على جزء كبير من اليمن، بعد سنوات من الحرب في دولة تعاني من الفقر الشديد وتواجه أزمة إنسانية شديدة الخطورة. ووفق ما ذكره محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد بن غالب المعقبي لـ”رويترز” أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب.