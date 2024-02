الجيش الأمريكي: إصابة السفينة ستار أريس بصاروخين حوثيين في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي عن إصابة السفينة ستار أيريس بصاروخين من اليمن، وأن جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد أطلقت الصاروخين بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

مصدر الصورة:cnn

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن السفينة صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط ودون إصابة أحد من طاقمها.

Houthi Attack in Bab al-Mandeb

On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024