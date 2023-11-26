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الجيش الهندي يواصل جهود الإنقاذ في النفق المنهار بالهيمالايا

عبد الرحمن عياد

أعلنت القوات الجوية الهندية يوم الأحد أنها أرسلت معدات أساسية جديدة إلى موقع النفق المنهار في الهيمالايا وذلك بهدف مواصلة العمليات المعقدة لإخراج العمال المحاصرين هناك.
وقد تمت إضافة شحنة ثالثة من المعدات لمواجهة العقبات المتعددة التي أبطأت عمليات الإنقاذ منذ انهيار جزء من النفق في ولاية أوتاراخاند في منتصف نوفمبر الحالي.

الجيش الهندي يواصل جهود الإنقاذ في النفق المنهار بالهيمالايا

وقد تم تقديم هذه المعدات الأساسية من قبل منظمة البحث والتطوير الدفاعي التابعة للحكومة الهندية والمتخصصة في تقنيات الدفاع.
وتهدف هذه المعدات إلى تسهيل عمليات الإنقاذ والتخفيف من التحديات التي تواجهها فرق الإنقاذ في الموقع.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عملية الحفر لإخراج العمال المحاصرين في منطقة الحادث، والتي شهدت انهيارات سابقة.
وفي الوقت نفسه يتم العمل على حفر طريق ثالث في الجانب الآخر من النفق، ولكنه يعتبر أطول بكثير بطول يصل إلى 480 مترًا.

وعلى الرغم من التوقعات بنجاح المهمة في الساعات المقبلة وفقًا للسلطات، إلا أن الحكومة حذرت من أن الوضع قد يتغير بسبب مشاكل فنية وتضاريس الهيمالايا الصعبة وحدوث حالات طارئة غير متوقعة.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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