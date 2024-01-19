أخبار عالمية

الجيش المصري يحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية

عبد الرحمن عياد

أفاد المتحدث العسكري المصري يوم الخميس بأن الجيش المصري قد نجح في إحباط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المهربين.

الجيش المصري يحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية

الحدود الشمالية الشرقية


وقد أوضح المتحدث أن الجيش المصري قد ضبط حوالي 300 كيلوغرام من مختلف أنواع المواد المخدرة خلال العملية.

وتعتبر هذه المحاولة الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، حيث قامت السلطات المصرية يوم الاثنين السابق بإحباط محاولة تهريب مماثلة بالقرب من المعبر الحدودي مع إسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين والقبض على ستة آخرين.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل