الجيش المصري يحبط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية

أفاد المتحدث العسكري المصري يوم الخميس بأن الجيش المصري قد نجح في إحباط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المهربين.

الحدود الشمالية الشرقية



وقد أوضح المتحدث أن الجيش المصري قد ضبط حوالي 300 كيلوغرام من مختلف أنواع المواد المخدرة خلال العملية.

وتعتبر هذه المحاولة الثانية من نوعها خلال أيام قليلة، حيث قامت السلطات المصرية يوم الاثنين السابق بإحباط محاولة تهريب مماثلة بالقرب من المعبر الحدودي مع إسرائيل، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين والقبض على ستة آخرين.