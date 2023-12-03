أخبار عالمية

الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية ويقتل أكثر من 60 عنصرًا من حركة الشباب المتطرفة

عبد الرحمن عياد

نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في محافظة هيران وسط الصومال يوم الأحد وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا من حركة الشباب المتطرفة وفقًا للوكالات الإخبارية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن الجيش الصومالي نفذ العملية العسكرية في قرية (هلو بعاد) التي تقع على بُعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب مدينة (هلجن) في المحافظة، وقد نتج عن العملية مقتل أكثر من 60 مسلحًا.

وقد استمرت العملية لساعات طويلة وما زالت مستمرة وتسببت في تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للمسلحين.

ويذكر أن القوات الصومالية تخوض معارك ضارية مع حركة الشباب منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقد تبنت حركة الشباب العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة نجحت القوات الصومالية في استعادة العديد من المناطق في وسط البلاد من سيطرة الحركة.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.