الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية ويقتل أكثر من 60 عنصرًا من حركة الشباب المتطرفة

نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في محافظة هيران وسط الصومال يوم الأحد وقد أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا من حركة الشباب المتطرفة وفقًا للوكالات الإخبارية.

وقد أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) بأن الجيش الصومالي نفذ العملية العسكرية في قرية (هلو بعاد) التي تقع على بُعد ثمانية كيلومترات جنوب غرب مدينة (هلجن) في المحافظة، وقد نتج عن العملية مقتل أكثر من 60 مسلحًا.

وقد استمرت العملية لساعات طويلة وما زالت مستمرة وتسببت في تدمير مواقع ومعدات عسكرية تابعة للمسلحين.

ويذكر أن القوات الصومالية تخوض معارك ضارية مع حركة الشباب منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقد تبنت حركة الشباب العديد من الهجمات التي أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن.

وفي الأشهر الأخيرة نجحت القوات الصومالية في استعادة العديد من المناطق في وسط البلاد من سيطرة الحركة.